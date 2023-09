Fehlende Motorteile aus Slowenien Warum ein winziger Autozulieferer gerade VW-Bänder stilllegt

Oft sichern sich Autobauer über Lieferbeziehungen zu mehreren Autozulieferern ab – warum nicht auch bei Zahnkränzen? „Tatsächlich gibt es in der Autoindustrie oft keine Second Source – nicht einmal für so unscheinbare Teile wie Zahnkränze“, sagt Zahn. Wieder, um Kosten zu sparen: Denn je größer die Menge ist, die ein Hersteller von einem Lieferanten bezieht, desto günstiger sind die Produktionskosten, weil der Lieferant seine Maschinen optimal auslasten kann. Das Investment in Anlagen, Maschinen und Werkzeuge wird auf eine höhere Stückzahl umgelegt und fällt dadurch weniger ins Gewicht, erklärt Zahn. „Gäbe es für ein Teil zwei Lieferanten, müsste der zweite Lieferant ja ebenfalls in das gleiche Equipment investieren, die Abnahmemenge wäre aber die gleiche – folglich müssten beide Lieferanten einen höheren Preis verlangen.“ Hinzu kommen Kosten für Produktentwicklung und Industrialisierung, die dann ebenfalls doppelt gezahlt werden müssten.