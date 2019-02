Ferrari bald eingeholt Lamborghini wird für Audi immer wichtiger

Gut möglich, dass man das in Wolfsburg und Ingolstadt ganz anders sieht. In der Konzernzentrale gibt es Pläne, das Unternehmen bei Audi herauszulösen und bei Porsche anzudocken, um so die Sportwagenmarken des Konzerns in einer eigenen Gruppe zusammenzufassen. Auch gibt es im Management Gedankenspiele, die Porsche-Lambo-Sportwagengruppe später an die Börse zu bringen, zumal die Motorradmarke Ducati ebenfalls gut in dieses Portfolio passen könnte. Auch wenn die Eigentümerfamilie das bislang strikt ablehnt, aus Angst, eine AG mit dem eigenen Familiennamen könnte in fremde Hände geraten – angesichts des enormen Finanzaufwandes für den Elektroumbau bei Volkswagen halten sich die Gerüchte hartnäckig.