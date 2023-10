Apropos Display: Das wird von einer funktionalen Remote am linken Lenkerende aus bedient und zeigt die wichtigsten Parameter wie Akkustand, Tempo und Unterstützungsstufe sehr gut erkennbar an. Auffallend ist, dass die Elektronik auf Knopfdruck mit einer leichten Verzögerung reagiert. Und dass man von Stufe fünf gleich in Stufe null und dann wieder auf eins weiterschalten kann. Nicht ideal, weil dann im Zweifelsfall gerade am steilsten Berg schlagartig die Unterstützung wegbricht, wenn man glaubt, noch zusätzliche Kräfte aktivieren zu können.

Bild: Rudolf Huber/SP-X