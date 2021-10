Flixmobility-Chef Schwämmlein: „Wir fangen jetzt erst mal an, die Firma Greyhound besser zu verstehen“

Sie kaufen Greyhound in den USA jetzt für 46 Millionen Dollar. Bei vielen Menschen klingt die Marke wie ein Symbol der Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten – wie eine Ikone der Mobilität. Warum ergibt der Kauf von Greyhound Lines Sinn?

Die Unternehmen ergänzen sich sehr gut. Wir sind stark auf den Hauptrouten, etwa von Washington nach New York oder von Los Angeles nach Las Vegas. Dort haben wir Kunden erreicht, die bislang keinen Bus genutzt haben. Wir haben also einen neuen Markt geschaffen. Greyhound hingegen fährt seit vielen Jahren ein flächendeckendes Netz in den USA – vergleichbar mit dem Netz, das wir in Deutschland und Europa aufgebaut haben. Die Strecken von Greyhound umfassen das ganze Land. Die Traditionsmarke spricht eine preissensible Stammklientel an. Unsere Marken ergänzen sich prima.