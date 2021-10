Flucht vor dem Tankstellenschock Hohe Spritpreise: Jetzt in Elektroauto und Solaranlage investieren?

Die obere Mittelklasse, also das 5er-BMW-Segment, ist noch fest in Diesel- und Benziner-Hand. Doch in der Oberklasse warten weitere Überraschungen: Dort liegt das E-Auto Porsche Taycan mit 102,2 Cent auf dem ersten Platz. Wer den ähnlich großen, mit Benzin angetriebenen Porsche Panamera kauft, bezahlt 131 Cent pro Kilometer (Platz 10). Das Elektroauto Audi E-tron GT belegt mit 116 Cent den dritten Platz in der Kategorie.