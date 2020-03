Folgen des Coronavirus Wenn China hustet, kränkelt das Auto-Geschäft der ganzen Welt

Ob der Erreger in die Schranken gewiesen werden kann, ist noch nicht abzusehen. Sollte die Verbreitung über einen längeren Zeitraum anhalten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Automobilindustrie einschneidend sein. Längst spielt sich die Produktion auf globaler Ebene ab – egal, ob sie in Hamburg, Beijing oder Los Angeles verkauft werden. Die Wertschöpfungs- und Fertigungsketten gleichen einer gut geschmierten Maschine, bei der ein Rädchen ins andere greift, um Produktionskonzepte „just in time“ umzusetzen. Sobald nur ein bisschen Sand im Getriebe ist, droht das fragile Konstrukt aus dem Gleichgewicht zu geraten. Jetzt legt ein Virus wichtige Produktionsstätten in China und auch in anderen Ländern, wie etwa Italien, lahm – ein kapitaler Fertigungs-Motorschaden wird immer wahrscheinlicher, je länger die Fabriken geschlossen sind.