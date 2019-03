Folgen eines harten Brexits Die britische Autoindustrie kennt nur Verlierer

Der Brexit treffe das Land und seine Autoindustrie in „einer Zeit, die durch das abflauende Marktwachstum in China und strukturelle Herausforderungen wie den Umbau zur E-Mobilität ohnehin zu kämpfen“ habe. In Großbritannien gibt es 25 Automobilwerke. Die Produktion ist überwiegend exportorientiert: 54 Prozent der im Vereinigten Königreich jährlich produzierten 1,7 Millionen Fahrzeuge gehen in die EU; weitere 26 Prozent werden in Nicht-EU-Länder teilweise über Handelsabkommen mit der EU exportiert. Die Briten selbst kaufen mehrheitlich importierte Autos: Mehr als 80 Prozent der 2,6 Millionen Neuzulassungen kommen aus der EU. Nur 400.000 Pkw werden in Großbritannien gebaut und dort auch zugelassen, so die Berylls-Analysten.