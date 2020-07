Fondsgesellschaft DWS fordert Boni-Überprüfung bei Daimler

Exklusiv

von Annina Reimann 02. Juli 2020

Die Fondsgesellschaft DWS übt Druck auf Autobauer Daimler aus Bild: imago images Bild:

Der Autobauer Daimler gerät vonseiten der Fondsgesellschaft DWS vermehrt unter Druck. So will sich DWS nicht nur bei der Entlastung enthalten, sondern fordert auch eine Überprüfung geleisteter Zahlungen an Vorstände.