Also ab auf die Straße. Dort wirkt der Bronco mit seiner klassisch eckigen Form noch größer als er eigentlich ist. Tatsächlich ist er mit 4,81 Metern eine knappe Handbreit länger als beispielsweise ein Mercedes GLC. Aber er ist eben mit über 1,90 Metern auch recht hoch. Die Designer haben gekonnt die Optik des legendären Bronco der 1960er- und 1970er-Jahre in die Neuzeit übersetzt. Das ist gut gelungen, inklusive Zitaten, wie den runden Leuchten und der steil stehenden Scheibe. Die Außenspiegel machen ihn gar 2,20 Meter breit. In Autobahnbaustellen ist also die rechte Spur angesagt. Das Dach kann man, wie im Jeep, in Einzelteilen demontieren und so den Bronco zum Teilzeit-Cabrio machen. Wir vermuten, dass der Vorgang einfach funktioniert. Jedenfalls sehen die zugehörigen Verschlüsse und Scharniere vertrauenerweckend und stabil aus. Im Dauerregen der Testphase haben wir aber auf das Öffnen verzichtet.

Bild: Ford