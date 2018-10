Ford Mustang Bullitt Hommage an Hollywood

Passend dazu der Innenraum. Schwarzes Leder – leider nur ein Imitat – mit grün abgesetzten Nähten. Wenigstens die Sitzflächen sind aus richtigem Leder. Auf Wunsch gibt es Recaro-Sitze. Der Markenname ist in die Rückenlehnen gestickt, natürlich in Grün. Und letzte Bestätigung, in einem Mustang Bullitt zu sitzen, gibt der Blick auf die Beifahrerseite der Armaturentafel. Hier prangt eine nummerierte Bullitt-Plakette. Das Wort „Limited Edition“ legen die Ford-Strategen nicht so eng aus wie allgemein angenommen. Eine genaue Zahl gibt es nicht. Viele tausend Bullitts sollen von den Bändern laufen, je nach Nachfrage. Und die ist derzeit hoch. Was sicher nicht nur am günstigen Preis von 52.500 Euro liegt, sondern eher am Gesamtpaket. Mehr Auto für weniger Geld zu finden, dürfte schwierig werden.

Bild: Spotpress