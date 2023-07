Ford Ranger 3.0 Wildtrack Ein Arbeitsgerät im Freizeitmodus

Der Ranger hat eine belastbare Ladefläche und in unserem Fall auch eine elektrisch schließende Abdeckung dafür. Das ist praktisch, wenn man Reisegepäck sicher und trocken verstauen will oder eben sperrige Einkäufe transportieren muss. In der Werbung beladen kräftige junge amerikanische Männer das Auto mit jede Menge Bierfässern. Das geht zweifellos, übersteigt aber den typischen Bedarf eines Haushalts deutlich. An der Stelle zeigen sich dann auch die prinzipbedingten Nachteile des Konzepts. Will man die hierzulande üblichen Bier- oder Wasserkästen in haushaltsüblichen Mengen transportieren, bedarf es einer zusätzlichen Befestigung, damit sie nicht haltlos auf der Ladefläche hin- und her rutschen. Um solches Ladegut zu befestigen, steigt man am besten auf die Ladefläche, anders kommt man nämlich nur schwer dran.

Bild: Ford