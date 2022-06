Ford-Werk in Saarlouis „Wir werden um jeden Einzelnen kämpfen“

WirtschaftsWoche: Herr Thal, am Mittwoch hat Ford Europa bekanntgeben, dass das neue Elektroauto in Valencia statt in Saarlouis produziert werden soll. Sie sind Betriebsratschef vom Ford-Werk Saarlouis. Was bedeutet das für den Standort und seine Mitarbeiter?

Markus Thal: Es bedeutet, das sich das europäische Ford-Management gegen die besseren Kostenstrukturen in Saarlouis entschieden hat und es sich beim Bieterwettbewerb um ein reines Scheinverfahren gehandelt hat. Für die Mitarbeiter bedeutet es, dass die vollmundigen Versprechungen der Geschäftsleitung nur Schall und Rauch waren.