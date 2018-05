Rennfahr-Legende Niki Lauda hält angesichts der Regeländerungen in der Formel 1 einen Rückzug von Mercedes für möglich. „Es gibt für die Top-Teams sicher eine Grenze”, sagte der Miteigentümer und Aufsichtsrats-Chef des Mercedes-Rennstalls der WirtschaftsWoche. „Da kann es sein, dass der eine oder andere Rennstall aussteigt, wenn das ganz in die falsche Richtung läuft”, so Lauda.