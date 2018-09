Fragwürdige Vertragsverhältnisse Arbeitsgericht stoppt BMWs Werkvertrag-Tricks

Was dabei auffällt: Ausgerechnet Mitarbeiter, die in der Öffentlichkeit BMW-Fahrzeuge präsentieren oder Anfragen unzufriedener Kunden beantworten und somit Aushängeschilder des Konzerns sein sollen, schiebt BMW an billige Subunternehmer ab. So leistete sich Bayerns Vorzeige-Arbeitgeber jahrelangen Streit um die externen Mitarbeiter des Dienstleisters PR Hofer im Münchner Markentempel BMW-Welt. Auch die via Werkvertrag bei mehreren Biennalen in Berlin oder beim Filmfest München eingesetzten Hofer-Chauffeure und -Hostessen, die Filmstars und anderen prominenten Gästen zu Diensten standen, beschäftigten Rentenkasse und Staatsanwaltschaft. Ebenso klagten zwei Mitarbeiter des BMW-Beschwerdemanagements schon auf Festanstellung bei dem Autohersteller. In einem Fall gewann der Konzern, im anderen kam es zu einem Vergleich, nachdem der Kläger in erster Instanz gewonnen hatte.