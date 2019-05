Französischer Dienstleister Auslagerung an Segula: 1340 Mitarbeiter verlassen Opel

Somit verblieben noch „rund 550 Mitarbeiter“, die „im Rahmen eines Betriebsübergangs“ zu Segula wechseln sollen. Diesen Mitarbeitern droht nach Informationen der WirtschaftsWoche die Kündigung, sollten sie sich gegen einen Wechsel entscheiden. Die Auseinandersetzungen um die geplante Auslagerung der Stellen hat die Arbeit der Entwickler offenbar belastet. Es müsse nun wieder ein „starker Fokus“ auf die künftige Aufstellung gelegt werden, so Müller in seinem Schreiben an die Mitarbeiter: „Denn klar ist, dass die Entwicklungen der vergangenen Monate und die Abgänge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Auswirkungen auf unsere Organisation haben.“