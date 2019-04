Freigabe von Patenten Ist Toyotas Vorstoß „nicht mehr als ein Marketing-Gag“?

„Der Autobauer will davon ablenken, dass er die Elektromobilität verschlafen hat“, sagt der Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Tatsächlich hält Toyota wie kaum ein anderer Autobauer an Hybridautos fest, deren Zeitalter das japanische Unternehmen 1997 mit dem Prius selbst eingeleitet hat. Doch in den letzten Jahren hat sich die Konkurrenz derweil auf Modelle eingeschossen, die allein von einer Batterie angetrieben werden. Sei es ein i3 von BMW, ein Zoe von Renault oder ein e-Golf von VW. Toyota sträubte sich bis zuletzt stets gegen diese vollständige Elektrifizierung des Automobils. Momentan bietet der Konzern noch kein reines Elektroauto für den Massenmarkt an.