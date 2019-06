Freiwillige Abgänge Opel will sich von 600 weiteren Mitarbeitern trennen

Der Autobauer Opel will an seinem Stammsitz in Rüsselsheim weitere Mitarbeiter loswerden. Insgesamt habe man sich mit dem Betriebsrat darauf geeinigt, dass 600 Mitarbeiter aus der dortigen Fahrzeugproduktion das Unternehmen freiwillig verlassen könnten, bestätigte ein Sprecher von Opel der WirtschaftsWoche. Ihnen werden zum Beispiel Abfindungen oder ein vorzeitiger Ruhestand angeboten.