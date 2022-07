Fünf spannende Modelle Die E-Cabrios kommen

Limousinen, Kleinwagen, Vans und vor allem SUV – der E-Antrieb hat sich in eigentlich schon jeder Auto-Gattung breit gemacht. Nur emissionsfreie Roadster und Cabriolets sind, sieht man einmal von Faltdach-Varianten bei Smart und Fiat ab, bislang absolute Ausnahmeerscheinungen. Das könnte sich in Zukunft ändern und damit die E-Mobilität auch stärker als bisher aus der ökologischen Nische rein in die Herzen vieler bislang skeptischer Autofahrer bringen. Fünf spannende Ausblicke.