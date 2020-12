Fünf Vorschläge Das sind die neusten Familienautos

Der Klassische: Opel Astra, Kompaktauto, 4. Quartal

Als Allrounder sind klassische Kompaktautos wie der Opel Astra auch für viele Familien die richtige Wahl. Das erste entsprechende Modell der Rüsselsheimer seit dem Start ihrer PSA-Ära orientiert sich am Peugeot 308, soll aber bei Optik und Ambiente eigenständig-deutsch rüberkommen. Wir erwarten ein gutes Platzangebot, elektrifizierte Antriebe und vor allem ein umfangreiches Programm an Assistenzsystemen auf dem neuesten Stand. Preislich dürfte sich der Astra an den Hauptkonkurrenten VW Golf und Ford Focus orientieren und somit bei rund 20.000 Euro starten.

Bild: Opel