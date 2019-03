Für 400 Millionen Euro Porsche SE erhöht Beteiligung an Volkswagen

Volkswagens Großaktionär Porsche SE hat seine Beteiligung an dem Wolfsburger Autokonzern ausgebaut. Die Holding der Eignerfamilien Porsche und Piech habe für 400 Millionen Euro den Anteil an den Stimmrechten auf 53,1 von 52,2 Prozent erhöht, teilt die Porsche SE am Dienstag in Stuttgart mit. Die Kapitalbeteiligung beläuft sich damit auf gut 30 Prozent. Die aktuelle Bewertung von VW am Kapitalmarkt spiegele nicht das Potenzial an Wertsteigerung wider, erklärte PSE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch, der zugleich Vorsitzender des VW-Aufsichtsrates ist. Eine Ursache dafür sei, dass sich die Investoren fragten, ob Volkswagen auch im Zeitalter der Elektromobilität noch so viel Geld verdienen könne wie heute. Dennoch sei die Lage nicht so kritisch, dass die Porsche SE ein Signal der Unterstützung für Volkswagen senden müsse.