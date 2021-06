Fußballeuropameisterschaft: Das Eigentor des Abends hat Greenpeace geschossen

Wir halten fest: Greenpeace findet E-Autos erst schlecht, lobbyiert jahrelang für sparsame Benziner als Antwort auf den Klimawandel, will dann aber einen besonders schnellen Umstieg aufs E-Auto und greift deshalb das am schnellsten umsteigende Unternehmen an? Das ist übrigens auch das Unternehmen, dessen Vorstandschef Herbert Diess am Tag des EM-Spiels über den G7-Gipfel twitterte: „Das ist nicht genug, @G7. Enttäuschendes Ergebnis. Wir müssen viel früher aus der Kohle aussteigen! Elektroautos sind der Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele 2030. Aber Elektroautos ergeben nur mit grünem Strom Sinn, Elektroautos mit Kohle fahren zu lassen, ist regulatorischer Unsinn.“ Das Unternehmen also, das einer der mächtigsten Fürsprecher für die wichtigste Klimaschutzmaßnahme in Deutschland – den schnellen Kohleaussteig – ist. Diesem Unternehmen fährt Greenpeace in die Parade.