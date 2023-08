Gebrauchtwagen-Check: BMW X5 Lohnt sich ein gebrauchter X5?

Ausstattung und Sicherheit:

Das Oberklasse-SUV bot in den jeweiligen „Basis“-Komfortniveaus schon ordentliche Ausstattung. Immerhin startete der kleinste X5 als 25d bereits mit über 50.000 Euro. Aber viele Erstkäufer erlagen den Verlockungen der Aufpreisliste und individualisierten ihr Oberklassengefährt. So bot BMW etwa eine Nachtsichthilfe an, die auch Tiere erkennt. Der Parkhelfer stellt das SUV sowohl längs als auch quer weitgehend selbstständig in die Parkbucht und ein Stauassistent konnte ebenfalls geordert werden. Auf einen Euro-NCAP-Crashtest hatte BMW verzichtet.

Bild: BMW