Gebrauchtwagen-Check: Dacia Sandero Bei diesem Wagen müssen Sie genau hinschauen

Karosserie und Innenraum

Auf den ersten Blick vermittelt der Sandero nicht den Eindruck eines Billigheimers. Die Formensprache des 4,06 Meter langen Steilheckmodells wirkt gefällig. Die meisten Erstkäufern waren von der Variante „Stepway“ angetan. Mit Offroad-Beplankung und höher gelegtem Fahrwerk erinnert der Fünftürer an ein Mini-SUV. Bei der Innenraumgestaltung sieht man dem Sandero jedoch die günstigen Einstiegspreise an. Der Hartplastik-Anteil ist hoch. Es fehlen unter anderem Abdeckungen für die Schminkspiegel in den Sonnenblenden, die Hebel für die Betätigung der optionalen Fensterheber sind in der Mittelkonsole untergebracht. Die Sitze sind eher für Kurzstrecken ausgelegt. Das Platzangebot des Kleinwagens geht in Ordnung, der Kofferraum fasst 320 Liter. Klappt man die Rücksitzlehnen um, stehen bis zu 1.200 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung.

Anfang 2017 erhielt der Fünftürer ein Facelift, unter anderem mit modifizierten Scheinwerfern mit LED-Taglicht. Einige chromfarbene Applikationen hielten Einzug in den Innenraum, und die Bedientasten für die elektrischen Fensterheber wanderten in die Türrahmen.

Bild: Dacia