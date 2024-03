Gebrauchtwagen-Check Das kann die Mercedes C-Klasse

Motoren und Antrieb: Das große Motorenangebot umfasst Benziner, Diesel sowie Plug-in-Hybride. Bei den Benzinern reicht die Leistungsspanne von 95 kW/129 PS (C 160) bis zum AMG C 63 S mit 375 kW/510 PS. Die goldene Mitte dürfte der C 250 mit 155 kW/211 PS sein. Er begnügt sich im Schnitt mit 5,3 bis 6,2 Litern. Zwischen 2015 und 2018 war der Plug-in-Hybrid C 350 e mit einer Systemleistung von 205 kW/279 PS erhältlich.

Wer Allrad möchte, wird beim C 200 4Matic mit 135 kW/184 PS oder C 400 4Matic mit 245 kW/333 PS fündig. Oder man sucht nach den Dieseln C 220 d (125 kW/170 PS) und den C 250 d mit 150 kW/204 PS, die es alternativ zum Hinterradantrieb auch mit Allrad gab. Der Einstieg in die Selbstzünder startet mit dem C 180 d mit 85 kW/116 PS. Als Verbrauchsnormwerte gibt Mercedes für die Diesel 3,8 bis 5 Liter an.

Mit dem Facelift hielt bei den Selbstzündern der aus der E-Klasse bekannte OM 654-Motor mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum Einzug. Als C 180 d kommt er auf 90 kW/122 PS und als C 200 d auf 118 kW/160 PS; der C 220 d leistet 143 kW/194 PS, das Toptriebwerk, der C 300 d, 180 kW/245 PS. Ab 2019 war der Plug-in-Hybrid (300 de) mit einer Systemleistung von 225 kW/300 PS zu haben.

Bild: Mercedes-Benz