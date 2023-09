Ausstattung und Sicherheit:

Wer Wert auf Komfort liegt, sucht bei der Gebrauchtwagensuche nach höheren Ausstattungslinien. Die Basis-Versionen (Expression, seit 2017: Life) sind eher frugal, sie bieten nicht viel mehr als das Nötigste und hatten zum Beispiel ab Werk keine Klimaanlage an Bord. Im Laufe der Jahre änderten sich die Bezeichnungen der Komfortlinien, außerdem nahm Renault mehr davon ins Programm. Viele Erstkäufer investierten in Ausstattung und setzten etwa bei Leder, Alus, Rückfahrkamera, Navigation und Styling-Paketen für Chrombesatz und Zweifarbenlackierung ein Häkchen. Eine Besonderheit in den höheren Ausstattungslinien sind abnehmbare Sitzpolster, so dass die Bezüge gewaschen werden können. Beim NCAP-Crashtest 2013 erzielte der Captur eine Fünf-Sterne-Bewertung, Assistenten sucht man bei ihm aber noch fast vergebens.

Bild: Renault