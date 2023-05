Ausstattung und Sicherheit:

Wie auch bei Limousine und T-Modell gab und gibt es neben einer ordentlichen Basisausstattung für Erstkäufer reichlich Gelegenheit in Extras zu investieren. In der langen Aufpreisliste standen und stehen etwa Luftfederung, LED-Leuchten in der Multi-Beam-Ausführung oder ein 66-Liter-Tank. Gebrauchtwageninteressenten müssen daher penibel nachschauen, über welche Extras das in Frage kommende Fahrzeug verfügt. Das gilt auch für die vielen Assistenzsysteme, die für die Zweitürer im Programm sind. Beim NCAP-Crashtest erhielten die schicken Ableger der E-Klasse die volle Fünf-Sterne-Bewertung. Seit dem Facelift sind die Funktionsumfänge einiger Assistenzsysteme erweitert. So passt etwa der aktive Tempomat die Geschwindigkeit auf Grundlage von Naviinformationen und Tempolimits an. Eine auf dem Totwinkel-Assistenten basierende Ausstiegswarnung soll dazu beitragen, Tür-Unfälle etwa mit Radfahrern zu vermeiden.

Bild: Mercedes