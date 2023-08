Karosserie und Innenraum

Einen Preis für expressives Design hatte sich der Toyota Verso nicht verdient. Der Japaner fuhr bis zum Facelift 2013 eher in der Designsprache „graue Maus“ vor. Die Gestaltung des Innenraums fiel ebenfalls eher nüchtern als extravagant aus. Ungewöhnlich: Das Kombiinstrument befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts. Mit dem Facelift gab es mit ein wenig mehr Chrombesatz an der Karosserie etwas Glanz. Die Front wurde zudem leicht modifiziert und ähnelte dem Kompaktmodell Auris. Auch im Interieur zogen chromfarbene Applikationen ein.

Nach dem Motto „Mehr Sein als Schein“ punktet der 4,46 Meter lange Van, der als Fünf- oder Siebensitzer angeboten wurde, durch seine Praxistauglichkeit und Variabilität. Immer serienmäßig waren drei Einzelsitze im Fond, sie lassen sich zugunsten von mehr Kniefreiheit oder Kofferraumvolumen in Längsrichtung verschieben. In der Grundstellung fasst das Gepäckteil 484 Liter (Fünfsitzer), klappt man die Rücksitzlehnen um, sind es 1740 Liter. Der Siebensitzer kommt auf 178 bis 1696 Liter Stauvolumen. Die Sitze in der dritten Reihe falten sich bei Nichtgebrauch bündig in den Kofferraumboden. Allerdings nehmen ganz hinten am besten nur Kinder Platz.

Bild: Toyota