Gebrauchtwagen-Preise Stell dir vor, es ist Dieselfahrverbot und keinen interessiert's

Der Sänger Fredl Fesl hielt schon Ende der 70er Jahre in seinem Lied "Anlass-Jodler" fest: „Ein Auto, das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert.“ Das gilt so auch für zahlreiche Dieselfahrzeuge, denen in vielen Städten Deutschlands ein Fahrverbot droht: Wenn ein Auto nicht dorthin fahren darf, wo sein Besitzer hinmöchte, sinkt sein Wert.