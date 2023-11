Audi E-Tron

Größer und modellabhängig noch stärker als der EQC ist Audis E-Tron. E-Tron ist eigentlich der übergeordnete Begriff für alle Elektromodelle von Audi. Zwischen 2018 bis 2022 wurde allerdings auch das rund 4,90 Meter lange E-SUV als E-Tron bezeichnet und erst vergangenes Jahr in Q8 E-Tron umbenannt. Insgesamt wurden in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren über 40.000 Exemplare neuzugelassen. Unter den Modellnamen E-Tron und Q8 E-Tron finden sich auf Mobile.de mittlerweile über 3000 Angebote. Diese sind im Schnitt 28,7 Monate alt und haben 29.382 Kilometer auf der Uhr. Ihr durchschnittlicher Preis beträgt 56.471 Euro. Bei rund 31.000 Euro bewegen sich die niedrigsten Preise.

Bild: Audi