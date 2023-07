Gegen den Wind Hyundai Ioniq 6 – Effizienz bei hohem Tempo

Die beeindruckende Effizienz führt zu einer Praxisreichweite von rund 500 Kilometern pro Akkufüllung, ohne dass man dafür im Schleichmodus unterwegs sein müsste. Der Hersteller wirbt sogar mit 614 Kilometern, was wie üblich kaum realistisch zu erreichen ist. Die genaue Kilometerzahl ist aber fast Nebensache, denn der Ioniq lädt bei Bedarf im Spitzentempo wieder auf. Dank 800-Volt-Technik lässt sich die Batterie mit bis zu 240 kW druckbetanken (Test-Bestwert: 236,5 kW). Die maximale Ladeleistung liegt vor allem bei geringem Ausgangsfüllstand an, so dass in zehn Minuten gut 200 Kilometer Reichweite in die Zellchemie eingelagert werden. Wer von zehn auf die üblichen 80 Prozent lädt, wartet weitere zehn Minuten, komplett voll wäre der Akku nach rund einer halben Stunde – ein ausreichend flotter Schnelllader vorausgesetzt. Während der Hyundai beim DC-Laden Bestmarken setzt, die sonst nur Luxusautos wie ein Porsche Taycan erreichen, bietet er an Wallbox und AC-Ladesäule ziemlich durchschnittliche 11 kW. Ein 22-kW-Bordlader ist aktuell auch nicht gegen Zuzahlung zu bekommen.

Bild: Hyundai