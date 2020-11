Gehaltsvergleich So viel könnten Mitarbeiter bei Tesla verdienen

Nun lieferte Tesla sogar einen Rekord – obwohl der Automarkt insgesamt erheblich unter der Coronakrise leidet. In der Automobilindustrie sind bis 2040 jeweils bis zu 300.000 Arbeitsplätze gefährdet. Das entspricht etwa einem Drittel der Beschäftigten im Jahr 2017, wie aus den Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Dennoch: „Das dritte Quartal war das beste in unserer Geschichte“, durfte Musk nach Vorlage des Finanzberichts in einer Konferenzschalte mit Finanzanalysten feststellen.



Und es kommt noch besser: Vergangene Woche Montag gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices die Aufnahme in den Börsenindex S&P 500 bekannt. Die Papiere des E-Autopioniers sollen am 21. Dezember in den Handel starten. Daraufhin reagierten Teslas Aktien nachbörslich mit einem Kurssprung von mehr als zehn Prozent.