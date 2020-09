Gemeinsam sparen Das steckt hinter dem CO2-Pooling der Autobauer

Hintergrund der neuen Allianzen sind die EU-Flottengrenzwerte, deren Überschreitung ab 2021 für die betroffenen Hersteller sehr teuer werden kann. So teuer, dass es sich lohnt, sozusagen Emissionsrechte von anderen Herstellern anzukaufen. Interessant sind dabei in erster Linie E-Automarken, da deren Fahrzeuge nicht emissionsfrei fahren, sondern in der Flottenstatistik auch noch für Bonuspunkte sorgen. Wie viel Geld beim Pooling zwischen den emissionsstarken und -schwachen Herstellern fließt, ist nicht bekannt.



