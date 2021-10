Gemeinsames Betriebssystem Gespräche gescheitert: harsche Abfuhr von Volkswagen an BMW

Hilgenberg erteilte BMW nun eine deutliche Abfuhr: „Vor zwei Jahren wäre ein gemeinsames Betriebssystem ein Thema gewesen. Aber jetzt können wir nicht mehr alles anhalten. Außerdem haben wir nicht den allerbesten Track-Record was Kooperationen zwischen den drei Häusern BMW, Daimler und Volkswagen betrifft.“ Anders als kleinere Autobauer wie BMW sei „Volkswagen groß genug“, so Hilgenberg, „um das Betriebssystem selbst zu programmieren“. Denn die Kosten ließen sich auf wesentlich mehr Fahrzeuge verteilen. Hilgenberg schloss nicht aus, das Betriebssystem später an BMW zu verkaufen: „In zwei Jahren können wir wieder drüber reden, ob BMW unser Betriebssystem übernehmen kann.“ Dieses Vorgehen sei mit Audi-Chef Markus Duesmann und Volkswagen-Chef Herbert Diess abgesprochen worden.



