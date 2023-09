General Motors, Ford und Stellantis US-Gewerkschaft startet Streik bei großen Autobauern

In einer Erklärung zu den jüngsten Vorschläge der UAW sagt Ford, dass die Forderungen die Arbeitskosten in den USA verdoppeln würden. Eine Arbeitsniederlegung könnte bedeuten, dass die Gewinnbeteiligung der in der UAW organisierten Mitarbeiter für dieses Jahr „dezimiert“ werde, so der Autobauer. Ford-Chef Jim Farley sagte in einem Interview des Wirtschaftssenders CNBC am Donnerstag, sein Konzern könne die von der UAW geforderte Erhöhung nicht zahlen, ohne in die Pleite zu schlittern. Die Gewerkschaft konterte bei der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit dem Hinweis darauf, dass Farley im vergangenen Jahr ein Einkommen von 21 Millionen Dollar bezogen habe. Die Gewerkschaft fordert auch die Rückkehr einiger Sozialleistungen, die nach der Finanzkrise von 2008 abgebaut wurden.