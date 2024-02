Genfer Autosalon 2024 Diesen Elektroflitzer dürfen schon 15-Jährige fahren

Das Elektromobilitäts-Unternehmen Micro präsentiert in Genf seinen Leichtbau-Stromer Microlino als Lite genannte L6e-Version. Das Besondere daran: Die Höchstgeschwindigkeit des Lite ist auf 45 km/h begrenzt. Damit ist es auch Inhabern der Führerscheinklasse AM möglich, den Zweisitzer zu fahren. In Deutschland liegt das Mindestalter für den Erwerb dieser Fahrerlaubnis bei 15 Jahren.

Bild: Micro