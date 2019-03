Genfer Salon 2019: Auf diese Neuheiten dürfen sich die Besucher freuen

Toyota

Ohne Ausstattungslinien mit speziellem Design geht in der Kompaktklasse heute nichts mehr. Toyota zeigt den neuen Corolla daher in der Schweiz als „Trek“-Kombi im Offroad-Stil sowie als „GR Sport“ in dynamischer Optik. Auf den Markt kommen die beiden Varianten allerdings erst in einem Jahr.

Bild: Toyota