Erfreuten sich in den vergangenen drei Jahren insbesondere klassische Limousinen einer großen werdenden Nachfrage, so dreht sich dieser Trend gerade um. Wie überall anders in der Welt führt am SUV kein Weg mehr vorbei. „In den nächsten fünf Jahren wird der SUV-Anteil in China auf rund 60 Prozent wachsen“, so Skoda-Marketing-Vorstand Alain Favey.

Bild: Tim Adler für press-inform