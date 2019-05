Geplanter Mega-Deal Es wäre der größte Autobauer der Welt: Fiat Chrysler will mit Renault fusionieren

In der Autobranche könnte ein neuer Superkonzern entstehen: Fiat Chrysler und Renault wollen möglicherweise fusionieren. Der italienisch-amerikanische Autobauer und sein französischer Rivale bestätigten am Montag Pläne für einen Zusammenschluss. Zunächst hatten die „Financial Times“ und das „Wall Street Journal“ am Wochenende darüber berichtet, dass Renault und FCA über eine engere Zusammenarbeit verhandeln. Angesichts des Strukturwandels in der Branche gehe es etwa um die Möglichkeit, Geschäftsteile zusammenzulegen, hieß es.



Es wäre eine Milliardenfusion: Fiat Chrysler und Renault kommen gemeinsam auf einen Börsenwert von rund 33 Milliarden Euro.



FCA spricht in einer Mitteilung von einem Aktientausch und einer gleichmäßigen Teilung: 50 Prozent des Geschäfts soll im Besitz der FCA-Aktionäre bleiben, die anderen 50 Prozent im Besitz der Renault-Aktionäre. Die neu entstehende Holding soll ihren Sitz den Plänen zufolge in den Niederlanden haben und an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden. Der Vorstand des neu-entstehenden Unternehmens würde laut FCA aus elf Mitgliedern bestehen: jeweils vier Mitgliedern der FCA und der Renault-Gruppe sowie ein Kandidat von Nissan. Woher die verbleibenden zwei Mitglieder stammen sollen, ist noch nicht bekannt.



Für das operative Geschäft plant FCA mit „kapitaleffizienteren Investitionen“ in gemeinsame globale Fahrzeugplattformen, -architekturen, -antriebsstränge und -technologien. „Der Zusammenschluss würde ein Markenportfolio schaffen, das eine vollständige Marktabdeckung mit einer Präsenz in allen wichtigen Segmenten bietet und das bekannte Markenportfolio einschließt – Fiat, Renault, Jeep und Ram Marken sowie Nutzfahrzeuge“, heißt es in der Mitteilung von FCA. Der Renault-Konzern sei in Europa, Russland, Afrika und im Nahen Osten stark vertreten, während FCA in Nordamerika in den margenstarken Segmenten einzigartig positioniert und in Lateinamerika Marktführer sei.