Geplanter Mega-Deal Fiat Chrysler will mit Renault fusionieren

In Frankreich scheint man nicht abgeneigt von der Idee: Renault signalisierte Interesse für das Fusionsangebot des italienisch-amerikanischen Konkurrenten. Der Verwaltungsrat werde die Möglichkeit einer solchen Annäherung untersuchen, teilte das Topgremium von Renault in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. In einer Mitteilung war mit Blick auf das Fusionsangebot von einem „freundschaftlichen Vorschlag“ die Rede. Ein Zeitplan für die Gespräche wurde nicht genannt. Auch die französische Regierung begrüßte die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault mit Vorbehalt: „Das ist ein Projekt, dem wir recht positiv gegenüberstehen“, sagte eine Regierungssprecherin dem Sender BFM TV. Für Europa als Ganzes sei es gut, einen Industrie-Giganten zu haben. Allerdings müsse sich Frankreich die Konditionen des Geschäfts genau ansehen. „Das ist eine Diskussion, die wir als Aktionär mit Renault führen werden.“ Der französische Staat ist mit 15 Prozent der größte Eigner des Autoherstellers.



Es wäre eine Milliardenfusion: Fiat Chrysler und Renault kommen gemeinsam auf einen Börsenwert von rund 33 Milliarden Euro, haben gemeinsam einen Jahresabsatz von 8,7 Millionen Fahrzeugen und zusammen mit Nissan kämen Renault und Fiat Chrysler sogar auf einen Absatz von 13,8 Millionen Fahrzeugen. Die drei würden damit auf Platz eins der weltweiten Autoindustrie aufrücken.



FCA spricht in einer Mitteilung von einem Aktientausch und einer gleichmäßigen Teilung: 50 Prozent des Geschäfts soll im Besitz der FCA-Aktionäre bleiben, die anderen 50 Prozent im Besitz der Renault-Aktionäre. Die neu entstehende Holding soll ihren Sitz den Plänen zufolge in den Niederlanden haben und an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden. Der Vorstand des neu-entstehenden Unternehmens würde laut FCA aus elf Mitgliedern bestehen: jeweils vier Mitgliedern der FCA und der Renault-Gruppe sowie ein Kandidat von Nissan. Woher die verbleibenden zwei Mitglieder stammen sollen, ist noch nicht bekannt.