Geschäftsinformationen: Autoverbände kritisieren US-Forderung nach Daten-Preisgabe

Zwei Automobilhandelsverbände haben "starke Bedenken" gegen die Forderung der US-Regierung nach Preisgabe vertraulicher Geschäftsinformationen geäußert. Die Forderung wurde erhoben im Rahmen der US-Untersuchung, ob Automobil-Importe eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellten. Die Verbände warnten in einem Brief, den die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte, dass die Preisgabe vertraulicher Geschäftsdaten ernsthafte negative Folgen haben könne. Sie stellten die Frage, wie die US-Regierung sicherstellen wolle, dass die von ihr angeforderten Informationen vertraulich blieben.