Uber setzt daher auf einen Imagewandel, um die Politik von sich zu überzeugen. Das Unternehmen, das einst einem „Arschloch namens Taxi“ den Kampf ansagte (Uber-Gründer und Ex-CEO Travis Kalanick), will künftig nett sein. Der Auftritt von Uber in Deutschland solle „ein Signal sein, wie Uber in Zukunft aussehen wird“. In Deutschland startet Uber nun zunächst mit dem Verleih von E-Bikes. Die Firma arbeite daran, mit dem im Mai erworbenen Fahrradverleih Jump bis Ende des Sommers in Berlin und anderen Städten Europas an den Start zu gehen, sagte Uber-Chef Khosrowshahi in der deutschen Hauptstadt. „Wir sind besonders begeistert von Fahrrädern, weil sie selbst in dichten Städten, in denen der Platz begrenzt ist und die Straßen verstopft sein können, eine bequeme und umweltfreundliche Fahrweise bieten.“