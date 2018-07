Getränkedosen statt Autos Gregor Piëch und die wiederverschließbare Dose

Peter Daniell Porsche gehört zu den jüngeren Erben mit klarem Machtanspruch. Der ist rein mathematisch betrachtet auch völlig berechtigt: Als einzigem Kind von Gründer-Enkel Hans-Peter Porsche fällt dem 44-Jährigen unter allen Erben der größte Anteil an der Porsche SE zu. Die Porsche SE ist die Holding, über die alle Clan-Mitglieder zusammen mehr als die Hälfte des VW-Konzerns kontrollieren. Anders als seine Cousins und Cousinen muss er seine Porsche-SE-Anteile nicht mit Geschwistern teilen. Doch der Waldorf-Pädagoge und Musik-Therapeut, der mit seinem Vermögen anthroposophische Projekte unterstützt, ging vor einigen Jahren auf Distanz zum Auto-Business. Sein Buch „Es gibt noch mehr im Leben als Autos bauen“ haben viele im Clan als überhebliche Absage an sein Erbe interpretiert. Dass er nun auch Unternehmer ist – über seine Holding steuert er einige kleinere Firmen in Österreich – und den Kurs von VW mitbestimmen will, wollen einige im Clan nicht akzeptieren. Wolfgang Porsche stimmte zwar der Aufnahme Peter Daniells in den Aufsichtsrat der Porsche SE zu, aber in den Aufsichtsrat der Volkswagen AG will er ihn auf absehbare Zeit nicht lassen.

Bild: imago