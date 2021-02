Gewerkschaftsveteran erzählt So hat sich der Arbeitskampf der IG Metall verändert

Als er im Alter von 14 Jahren seine Lehre beim damals vor allem für seine Röhrenproduktion bekannten Mannesmann-Konzern begann, trat er sofort in die Gewerkschaft ein. Darüber nachgedacht habe er kaum, „das war gang und gäbe“, alle seine Freunde waren ebenfalls dabei, schon wegen des Gemeinschaftsgefühls.



Bis heute wirbt die Gewerkschaft mit klassischen Bildern, mit Motiven von Demonstranten, Arm in Arm, mit Trillerpfeife und roter Mütze, will sie Mitglieder gewinnen. „Die Beschäftigten brauchen eine Perspektive. Sie gehen vor die Tore“, heißt es in der IG Metall Zeitung, die einen guten Überblick darüber gibt, was Gewerkschaftsmitglieder gerade bewegt. In der Januarausgabe heißt es: „Dass betriebsbedingte Kündigungen derzeit fast überall noch ausgeschlossen sind, dafür haben Betriebsräte und IG Metall gesorgt.“ Oder: „Die IG Metall fordert in den laufenden Metall-Tarifverhandlungen Rahmenregelungen für betriebliche Zukunftstarifverträge. Damit die Beschäftigten in allen Betrieben ihre Zukunft gestalten und sichern können.“