Gewinnanstieg: VW erwartet weiter steigende Produktivität

Volkswagen erwartet bei seiner Kernmarke eine weiter wachsende Produktivität. "Wir haben die Kosten im Griff und machen gute Fortschritte bei der Steigerung unserer Produktivität", erklärte der Finanzchef der Marke VW, Arno Antlitz, am Freitag. "Diesen Weg werden wir in den nächsten Monaten konsequent fortsetzen." Im Geschäftsjahr 2018 sollten Auslieferungen, Umsatz und operatives Ergebnis weiter steigen, teilte VW weiter mit. Dafür sollten die anhaltende Umsetzung des Zukunftspakts und der regionalen Turnaround-Programme sorgen. In diesem Zeitraum werde weiter eine operative Rendite im Zielkorridor von 4,0 bis 5,0 Prozent angestrebt. Volkswagen hatte am Donnerstag ohne Sondereffekte einen leichten Gewinnanstieg zum Vorjahr bekanntgegeben.