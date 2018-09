Gewinnrückgang für 2018 erwartet BMW senkt Prognose - Aktie verliert

Bislang hatte BMW Turbulenzen in der Branche wie Preiskämpfe wegen der WLTP-Umstellung, Dieselnachwehen oder Zollhürden mit weniger Dellen umkurvt als die Konkurrenz. Rivale Daimler hatte seine Prognose bereits vor einigen Wochen gekippt. BMW ging für das Kernsegment Automobile in der Vergangenheit stets von einer Rendite vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) zwischen acht und zehn Prozent aus, wie sie auch die Wettbewerber anpeilen. Am Dienstag teilten die Münchner mit, dass sie hier nur noch mit einem Wert von mindestens sieben Prozent rechnen. Der Umsatz in der Autosparte werde im Gesamtjahr leicht zurückgehen statt wie erwartet leicht steigen.