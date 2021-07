Gigafactory Grünheide Brandenburg geht von Produktionsstart bei Tesla noch 2021 aus

Der Bau der Gigafactory ist trotz fehlender abschließender Genehmigung durch das Land Brandenburg weit fortgeschritten. Bild: dpa Bild:

Noch in diesem Jahr soll trotz Verzögerungen die Produktion in der E-Auto-Fabrik in Grünheide starten. Damit rechnet Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.