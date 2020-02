Gigafactory in Brandenburg Teslas Wettlauf gegen die Vegetationsphase

Zwischen Tesla und dem Bau der Fabrik stehen nun noch 90 Hektar Wald, Munitionsreste aus dem zweiten Weltkrieg und zwei Fledermauskolonien. Die Zeit drängt: Am 1. März beginnt in Brandenburg die Vegetationsphase, Rodungen sind dann verboten. Dennoch sieht es danach aus, als könnte der ambitionierte Zeitplan des US-Autobauers tatsächlich aufgehen. Die von den Dresdnern gelobte Vorbereitung scheint sich auszuzahlen.



So läuft die Munitionsräumung bereits auf Hochtouren. „Wir haben mit Tesla vorab gesprochen und begonnen, zuerst die Gebiete zu beräumen, auf denen als Erstes gebaut werden soll“, sagt Martin Burmeister, Pressesprecher des Brandenburgischen Innenministeriums. Derzeit sind täglich mehr als 85 Arbeiter mit der Sondierung und Beseitigung der Munition beschäftigt. Am Sonntag wurden bereits sieben Bomben aus dem zweiten Weltkrieg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgreich gesprengt. „Ein Drittel der 300 Hektar sind schon beräumt. Wir gehen davon aus, bis zur vereinbarten Frist vom 31. März auf jeden Fall fertig zu werden“, sagt Burmeister.