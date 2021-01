Gigafactory in Grünheide Personaldienstleister hoffen auf den Tesla-Deal

Rekrutierungs-Büros der deutschen Töchter der schweizerischen Adecco-Group und des niederländischen Randstad-Konzerns würden voraussichtlich sowohl Tesla-eigenes Personal suchen als auch Zeitarbeitskräfte für die Gigafactory zur Verfügung stellen – insgesamt eine Mitarbeiterzahl im fünfstelligen Bereich in den kommenden Jahren. Viel Zeit für den Aufbau der deutschen Tesla-Mannschaft ist nicht mehr: Im Sommer dieses Jahres soll die Fabrik in Grünheide die Arbeit aufnehmen.



Mehr zu dem Thema: Sich bei Tesla in Grünheide zu bewerben, könnte ein guter Vorsatz für 2021 sein. Doch was Menschen berichten, die sich schon beworben haben, schreckt ab.