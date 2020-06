Glass Lewis Aktionärsberater gegen Entlastung von Daimler-Vorstand und Aufsichtsrat

Als Grund sieht der Berater laufende Untersuchungen an. Das geht aus einem Proxy Paper hervor, das der WirtschaftsWoche vorliegt. „Wir sind weiterhin besorgt über die rechtlichen und regulatorischen Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, die die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens in der kommenden Zeit erheblich beeinträchtigen können. Erhöhte Rückstellungen im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistung des Unternehmens“, heißt es dazu in dem Papier auf Englisch.