Google-Tochter Waymo vorne VW-Chef Diess räumt Rückstand beim autonomen Fahren ein

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte an, er wolle noch in dieser Wahlperiode den deutschen Markt für Fahrdienste wie Uber öffnen. „Gerade auf dem Land können wir mit Fahrdiensten und Pooling-Systemen ganz neue Möglichkeiten, gerade für ältere Bewohner, schaffen“, sagte der CSU-Politiker dem Magazin „Focus“. Uber vermittelt per App in rund 60 Ländern Beförderungsaufträge an private Fahrer und macht damit der stärker regulierten Taxibranche Konkurrenz. Das wurde in Deutschland gerichtlich untersagt. „Ich bin gegen Verbote und Einschränkungen, ich bin für Anreize. Wir können beim Mega-Thema Mobilität ja nicht einen Anbieter ausschließen“, sagte der Verkehrsminister. Man müsse aber auch die Interessen des Taxi-Gewerbes berücksichtigen.